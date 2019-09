Eulàlia Reguant (CUP): «Són detencions polítiques amb clara voluntat d'atemorir la gent»

La membre del secretariat nacional de la CUP i exdiputada al Parlament Eulàlia Reguant ha assegurat que les detencions practicades per la Guàrdia Civil, en l'operatiu desplegat aquest dilluns per diverses localitats dels Vallesos i Osona , "són polítiques amb una clara voluntat d'atemorir la gent".Tot plegat, ha continuat, "davant l'aparició de la sentència" del procés i ha insistit que "volen que la gent es quedi a casa". Per això, ha animat que davant d'aquestes detencions "llibertat per a les detingudes i la millor manera de respondre és continuar juntes", pre tal de mantenir "uns drets que avui ens neguen, que són la protesta i la mobilització".La cupaire ha apuntat que "és un tipus d'operació que no és nou. Ja ho vam veure amb l'Adri i la Tàmara", en referència al membre del CDR d'Esplugues, que va fugir Bèlgica, i l'altra integrant de l'organització, que més d'un any va tenir prohibit sortir de Viladecans, la seva localitat, per un presumpte delicte de terrorisme.Reguant ha carregat contra la informació difosa per la Guàrdia Civil, "acumula més suposats i previsibles que mai. Tot teories, no hi ha fets ni proves clares".

