La Fiscalia acusa els CDR de preparar actes «terroristes amb finalitats secessionistes»

La Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola apunta als Comitès de Defensa de la República (CDR) com a objectiu de l'operació que aquest dilluns al migdia ha executat la Guàrdia Civil al Vallès i Osona En un comunicat, la Fiscalia afirma que l'objectiu de la investigació és la neutralització d'un "grup terrorista secessionista" i assenyala els CDR com a responsables de planificar i executar les seves accions.

La Fiscalia qualifica els CDR de "grup terrorista secessionista català" by naciodigital on Scribd

La Fiscalia assegura que els escorcolls tenien com a objectiu "requisar proves que evidenciïn l'avançat grau de preparació dels seus projectes terroristes amb finalitats secessionistes". En el comunicat, el ministeri públic de l'Audiència Nacional assegura que durant els escorcolls s'ha requisat "abundant documentació i material informàtic" que serà analitzat, a més de "materials i substàncies" que es consideren "precursors" per a la fabricació d'explosius. Aquesta informació, però, està pendent de "confirmació" per part d'"especialistes", tal com detalla la mateixa nota de la Fiscalia.El ministeri fiscal assegura tenir la "certesa" que les accions s'haurien dut a terme entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del judici al Tribunal Suprem. Al comunicat, justifica les detencions per "avortar el projecte", que segons la Fiscalia hauria pogut causar "danys irreparables". El comunicat insisteix en la tesi que els preparatius estaven "avançats".La Fiscalia no descarta més detencions. Per ara, hi ha nou persones detingudes a les quals se'ls imputen delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius.

