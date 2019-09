El jutge De la Mata prorroga la instrucció del cas Pujol a l'Audiència Nacional fins al març de 2021

El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha prorrogat la instrucció del cas Pujol fins al 23 de març de 2021. El termini d'instrucció acabava aquest dilluns però, a petició de la fiscalia, el magistrat ha decidit fer una última pròrroga de 18 mesos perquè encara hi ha proves pendents. De la Mata ha argumentat que, davant la complexitat de la causa, no es podia acabar la instrucció en el termini fixat en l'anterior pròrroga.Segons ha informat l'Audiència Nacional, a la interlocutòria el jutge recorda que queden pendents informes d'auxili judicial sobre Oleguer Pujol i altres investigats així com informació de comissions rogatòries i ordres europees d'investigació d'Andorra, Luxemburg i Dinamarca. A banda, també està pendent la sol·licitud de diligències interessades de Grand Tibidabo.Tanmateix, el magistrat ha puntualitzat que podria acabar la instrucció "totalment o parcialment" abans que acabin els 18 mesos. Segons de la Mata, podria obrir peces separades del cas Pujol per molt que no s'hagin complimentat totes les diligències pendents.De la Mata investiga l'origen de la fortuna de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. La instrucció va arrencar el 2012 i el 2016 la causa va ser declarada "complexa". El magistrat investiga 36 persones entre les quals el propi Pujol, la seva dona, Marta Ferrusola, i els set fills de l'expresident. Les defenses s'oposaven a l'allargament de la instrucció.El magistrat s'empara en l'article 342.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que permet ampliar la instrucció quan la causa és complexa, com és el cas dels Pujol. De la Mata afirma a la interlocutòria que l'ampliació no és un "mer automatisme" sinó que es deu al fet que la causa és contra "una organització criminal", "té per objecte nombrosos fets punibles i involucra a gran quantitat d'investigats".De la Mata afirma, sobre la investigació d'Oleguer Pujol i també a la "part nuclear de la causa" sobre la família Pujol Ferrusola, que encara cal realitzar "perícies complexes, pràctica d'actuacions a l'estranger i revisió de la gestió de persones jurídico-privades o públiques". Per això, estableix un "termini màxim d'instrucció final addicional" a la causa.El magistrat també cita l'últim informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que identifica Josep Pujol com a beneficiari d'una fundació del Panamà. En el compte de la fundació apareix un abonament mitjançant transferència de 600.000 euros, que provenen d'un compte de Josep Pujol a AndBank, segons l'informe.De la Mata investiga l'origen dels diners andorrans de la família Pujol. L'expresident de la Generalitat va admetre el 2014 que la seva dona, Marta Ferrusola, i els seus set fills tenien uns 4 milions d'euros a la Banca Privada d'Andorra. Segons la versió de Pujol, procedien d'una herència del seu pare, Florenci Pujol, que no es va declarar a Hisenda durant més de 30 anys.La justícia espanyola no va donar credibilitat a la versió de Pujol i sospita que els diners andorrans tenen orígens il·lícits. L'Audiència Nacional investiga tots els membres de la família com una organització criminal acusada de frau fiscal i blanqueig de capitals. El cas va començar amb la causa contra Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit, i la seva dona, que data del 2012.De fet, Jordi Pujol Ferrusola va estar mig any a presó acusat d'haver estat intentant ocultar el seu patrimoni fins i tot durant la investigació en una trama internacional de blanqueig de capitals. De la Mata ha obert diverses línies d'investigació per determinar l'origen dels diners, entre elles, una hipotètica vinculació de la fortuna dels Pujol amb el cas Grand Tibidabo.

