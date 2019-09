Operatiu de la Guàrdia Civil contra l'independentisme a Osona

Els alcaldes de Sant Vicenç i Sant Pere, Èric Sibina i Jordi Fàbrega, al lloc dels fets. Foto: Adrià Costa

L'helicòpter de la Guàrdia Civil sobrevolant Osona. Foto: Josep M. Montaner

L'operatiu de la Guàrdia Civil contra l'independentisme també afecta Osona. En aquests moments, el cos està registrant una casa de pagès, el Mas Torrent de Codines, al límit entre Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló. Segons explica l'alcalde d'aquest municipi, Jordi Fàbrega, s'ha retingut una persona.Es tracta d'un osonenc que feia pocs mesos que s'havia traslladat a la masia amb la seva família (dona i criatura). Abans vivia a Folgueroles. Els dos alcaldes d'aquestes poblacions, Sant Pere i Sant Vicenç, Fàbrega i Èric Sibina, són a la masia i remarquen que hi ha un desplegament policial molt ampli."Entenem que s'ha actuat d'una forma arbitrària i que amb el gran desplegament policial ha generat alarma social en pobles tan petits com els nostres", diu Fàbrega, remarcant que és una actuació d'una "desproporcionalitat enorme". Hi ha una trentena d'agents escorcollant l'habitatge.L'home retingut a casa seu està vinculat al moviment independentista i al teixit associatiu de la comarca. "Forma part de tot el procés de repressió política contra l'independentisme", afegeix Fàbrega.En aquest sentit, l'alcalde ha denunciat l'actitud dels agents, ja que se'ls ha amenaçat que si hi havia cap concentració a la masia els dos batlles serien els responsables jurídics, a més de tampoc deixar prendre imatges a la premsa. "En un estat de dret això no hauria de passar", ha conclòs.Per la seva banda, l'alcalde de Sant Vicenç ha explicat que diumenge a la nit es va detectar un vehicle sospitós, que finalment ha resultat ser la Guàrdia Civil de paisà. Al matí hi ha hagut els controls de vehicles, després s'ha desmuntat i han tallat l'accés a la Masia. Ambdós alcaldes han remarcat que estaran pendents de la família.A Osona, també s'han portat a terme registres en els accessos de Vic i Gurb. Precisament aquest matí un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat a baixa altura per la plaça Major de la capital.En aquesta operació, ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, s'ha detingut nou persones acusades de rebel·lió i terrorisme . A més de les detencions, agents de la Benemèrita també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns a 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls s'estan fent a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.

