El president del Suprem destaca la necessitat d'actuar amb «exemplaritat» abans de la sentència

Cap referència explícita a Catalunya, però molts missatges subliminals, sobretot per la complexitat del moment actual, a pocs dies de la sentència de l'1-O per part del Tribunal Suprem. La visita de Carlos Lesmes a Catalunya per participar a l'acte d'inauguració del curs de l'Escola Judicial ha coincidit també amb el mateix dia que l'Audiència Nacional ha dictat diverses detencions que vinculen independentisme i terrorisme . A través d'un discurs extremadament mesurat, el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en funcions ha avisat que una de les obligacions dels jutges és la d'actuar amb "exemplaritat"."Com sabeu, els jutges estem sotmesos a l'imperi de la llei, i per això haureu de mantenir un respecte inquebrantable al principi de legalitat", ha recordat. De la mateixa manera, ha dit, i malgrat que la tasca dels jutges entra en l'àmbit de la "interpretació o integració", mai es podrà "suplantar la voluntat de la llei" per dictar en pro de la pròpia voluntat. Això seria, segons Lesmes, "caure en l'abitrarietat".El president del Suprem, doncs, ha insistit en la independència i imparcialitat dels jutges que conformen el poder judicial espanyol, i ha demanat el "compromís" dels nous integrants, fent-se seves les paraules del rei Felip VI en l'acte de promoció de la 67a carrera judicial. "El jutge que forma aquesta escola és el que es recull expressament a la Constitució: independent, inamovible, responsable i sotmès únicament a l'imperi de la llei", ha afirmat.Lesmes també ha advertit els 188 nous alumnes que un dels nous reptes que hauran d'afrontar serà l'aplicació del dret de la Unió Europea i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com la cooperació amb els organismes judicials d'altres estats membres. Una confiança jurídica, però, que la causa catalana ha esquerdat durant els últims mesos, sobretot arran de les diferents interpretacions dels delictes pels quals extradir els exiliats i, concretament, Carles Puigdemont des d'Alemanya i posteriorment a Bèlgica.Malgrat que el president del Poder Judicial no ha fet referència a aquest aspecte en concret, ha volgut recordar que els jutges espanyols estan i han de continuar "compromesos amb la defensa de l'estat de dret" no només dins de les fronteres de l'Estat, sino també fora, com a "garants" del respecte del dret europeu. Val a dir que justament el proper 14 d'octubre s'haurà d'afrontar la darrera resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquest cas, referent a a immunitat d'Oriol Junqueras.El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha afegit també durant el seu discurs com considera que ha de ser el "bon jutge". Segons ha dit, la seva "excel·lència" passa per ser "independent, responsable, humà i sensible, respectuós i considerat amb les parts" i, en definitiva, "mentalitzat i conscient que és un servidor públic, un instrument decisiu en la pau social".

