ERC considera que la detenció de membres dels CDR és «un nou 20-S»

ERC considera que les detencions de membres dels CDR per part de la Guàrdia Civil aquest dilluns són "un nou 20-S", la manifestació del 2017 davant de la conselleria d'Economia a partir de la qual l'Estat va començar a parlar de "tumults" i es va acabar empresonant Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha denunciat que l'estat espanyol busqui "associar l'independentisme amb terrorisme" i que el que intenta és "criminalitzar" el moviment independentista construint un "fals relat". La dirigent ha insistit en el caràcter "democràtic, pacífic i cívic" del projecte que defensen.Per donar explicacions sobre les detencions, ERC ha demanat ja la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska, que consideren que s'ha de produir amb caràcter "immediat". Vilalta ha lamentat que des del govern espanyol del PSOE i des del PSC no s'hagi posat sobre la taula cap solució al conflicte. "L'únic llenguatge que sap parlar el PSC i el PSOE és el de la repressió", ha subratllat en ser preguntada per la negativa dels socialistes a acceptar l'amnistia dels dirigents independentistes empresonats.ERC ha insistit que el seu partit demana l'absolució dels processats i que, en cas que la sentència del Tribunal Suprem sigui condemnatòria, estudiaran si en demanen l'amnistia. Vilalta ha argumentat que ERC ja fa "molt de temps" que aposta per la via del diàleg i que, de fet, el va demanar Junqueras fins i tot assegut al banc dels acusats del Suprem. Amb tot, ha dit, han trobat "sempre una cadira buida".Sobre què ha de fer el president de la Generalitat, Quim Torra, un cop el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha exigit la retirada de la pancarta de defensa dels presos en un termini de 48 hores, Vilalta ha assegurat que estan "al costat" del president a l'hora de defensar la llibertat d'expressió i de reclamar la llibertat dels empresonats.La direcció d'ERC ha tancat files amb la intenció d'Oriol Junqueras i Raül Romeva de repetir com a candidats al Congrés i al Senat a les eleccions del 10-N. "Volem que encapçalin les llistes perquè hi tenen tot el dret i no han comès cap delicte. No serem nosaltres qui els inhabilitarem", ha conclòs.

