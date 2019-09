VÍDEOS Unes 300 persones es concentren contra les detencions de membres dels CDR a Sabadell

VIDEO Agents dels Mossos es despleguen davant dels concentrats a #Sabadell https://t.co/LykrFio7Vj pic.twitter.com/nC41pQyhpz — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

VIDEO Unes 300 persones s'apleguen a l'escorcoll de la Guàrdia Civil a #Sabadell https://t.co/STMMm1hQff pic.twitter.com/YwRx9u7KNb — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

VIDEO Arriben unitats dels Mossos al domicili de #Sabadell on la Guàrdia Civil fa un dels escorcolls https://t.co/STMMm1hQff pic.twitter.com/wjNzWPcfxw — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

Prop de 300 persones s'han concentrat a Sabadell, en protesta contra l'operatiu desplegat per la Guàrdia Civil a la ciutat en què s'ha detingut nou membres dels CDR. La protesta ha tingut lloc davant del número 100 del carrer Convent, estenent-se la seva petjada per la confluència dels carres adjacents, però sobretot a la plaça de les Dones del Tèxtil.Els manifestants són una barreja de persones que han seguit la crida de la Forja-Jovent Revolucionari, així com curiosos i veïns que s'hi han acostat. Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat al voltant, per establir un perímetre de seguretat.L'operació està ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional i, segons ha informat la Benemèrita, fins a les 9 hores d'aquest dilluns hi ha hagut nou detinguts, en una operació que també ha fet escorcolls a Mollet i Cerdanyola del Vallès, així com a Osona, a Sant Vicenç i Gurb.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor