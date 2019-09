El PSC, sobre les detencions d'independentistes: «La frustració provoca radicalització»

El PSC ha vinculat les detencions de nou independentistes aquesta matinada per part de la Guàrdia Civil al fet que "la frustració crea radicalització". Illa ha dit que esperen conèixer tota la informació, però que "és normal que en moments de frustració hi hagi col·lectius que es radicalitzin". "No és moment d'apretar sinó de dialogar", ha assegurat el portaveu del PSC, qui ha insistit en què els dirigents polítics tenen el deure de fer una crida a "la calma i la serenitat".Salvador Illa ha comparegut després de l'executiva socialista celebrada aquest dilluns. El portaveu ha explicat que a les portes d'una nova campanya, el PSC reclamarà el vot directament a tots els progressistes per superar el "bloqueig a dreta i esquerra", en línia amb el que serà el missatge del PSOE.Divendres vinent,el PSC celebrarà un consell nacional per aprovar les llistes a les eleccions espanyoles. Segons Salvador Illa, el partit repetirà el mateix cartell del 28-A. També convocarà el proper congrés de la formació, el 13, 14 i 15 de desembre vinent. Diumenge, el partit celebrarà la 30 edició de la Festa de la Rosa, a Gavà, amb presència del líder del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez.

