Jordi Cuixart i Txell Bonet anuncien el naixement del seu segon fill

Ja som un més a la família. Perquè la vida sempre s'obre camí. Mil gràcies a tothom pels bons desitjos pic.twitter.com/NPclSinkbX — Jordi Cuixart (@jcuixart) September 23, 2019

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la periodista Txell Bonet han anunciat aquest dilluns el naixement del seu segon fill. En un comunicat, Òmnium recorda que la parella sempre ha defensat que no vol que la repressió sigui un impediment per seguir construint la seva família i també considera aquest fet com un missatge d’esperança i vitalitat.Cuixart ha dit que tant la mare com el nadó estan bé i tots dos agraeixen les mostres de suport vingudes d'arreu. Cuixart i Bonet ja tenen una criatura de dos anys i mig, que tenia sis mesos quan Cuixart va ingressar a presó el 16 d'octubre de 2017. A través de Twitter, el líder d'Òmnium ha agraït a tothom els bons desitjos.D'acord amb el que va ordenar el Tribunal Suprem, Cuixart ha pogut assistir al naixement del seu fill i hi podrà estar durant sis hores, abans de tornar a ingressar a la presó de Lledoners, on està tancat des de fa 23 mesos.

