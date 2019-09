Els comuns, sobre el salt de Más Madrid al 10-N: «Tot el que sigui divisió no suma»

L'aliança dels comuns amb Podem es mantindrà inalterable encara que Más Madrid, el partit d'Íñigo Errejón, hagi decidit presentar-se a les eleccions del 10-N. Així ho ha explicat el líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, que ha defensat la relació "estable i consolidada" amb el partit de Pablo Iglesias i que ha lamentat que "tot el que sigui divisió no suma" en l'esquerra.Asens ha explicat que, per ara, no han tingut cap contacte amb Errejón i que s'han assabentat a través dels mitjans de comunicació de la decisió de Más Madrid de concórrer als comicis. Preguntat per si estaven disposats a reunir-s'hi, el diputat ha afirmat que no tenen "cap problema" a reunir-se o a dialogar amb qualsevol formació. No s'ha estat, però, de llançar un desideràtum: que, a mig termini, el partit d'Errejón acabi confluint de nou amb Podem. Asens ha recordat la vocació de confluència de Catalunya en Comú i ha demanat que aquest "esperit" sigui el que s'acabi imposant."Esperem que la voluntat de confluència es pugui reproduir a la resta de l'Estat i tots els actors de l'espai del canvi puguin concórrer en una mateixa marca a les eleccions", ha afirmat tot admetent que, per ara, no és possible però que més endavant sí que ho hauria de ser. Els comuns donen per fet que no hi ha cap perill que Más Madrid es presenti a Catalunya.De cara a la campanya i en previsió a la sentència sobre l'1-O que es farà pública en les pròximes setmanes, Asens ha explicat que seguiran defensant la reforma dels delictes de rebel·lió i sedició del codi penal. "És la que té més possibilitats de fer-se realitat", ha defensat. I és que considera que la petició d'amnistia que defensen partits com ERC han de tenir presents que en aquests moments no hi ha la correlació de forces necessàries al Congrés per fer-la prosperar- "No m'imagino el PSOE votant l'amnistia, ha dit.A les portes de la confecció de llistes i en un moment en què tots els partits estan posant en marxa la maquinària electoral, En Comú Podem ha enviat una carta a la resta de formacions amb una proposta per reduir en un 80% les despeses de la campanya. El "codi ètic electoral" que plantegen pivota en quatre punts: limitar a 250.000 euros la despesa electoral, renunciar a demanar crèdits als banc, no demanar crèdits a institucions públiques com l'Institut de Crèdit Oficial i fer un mailing conjunt de totes les forces que es presenten a les eleccions.Asens ha defensat que la ciutadania no s'ha de "responsabilitzar" del "fracàs col·lectiu" de les formacions a l'hora de posar-se d'acord i formar un govern, un fet que considera que ha provocat "desencís" i "desafecció" de la ciutadania envers els partits.

