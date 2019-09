VÍDEO De matinada i armats: així ha estat l'operatiu de la Guàrdia Civil contra militants independentistes

VIDEO Unes 300 persones s'apleguen a l'escorcoll de la Guàrdia Civil a #Sabadell https://t.co/STMMm1hQff pic.twitter.com/YwRx9u7KNb — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

VIDEO Arriben unitats dels Mossos al domicili de #Sabadell on la Guàrdia Civil fa un dels escorcolls https://t.co/STMMm1hQff pic.twitter.com/wjNzWPcfxw — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

VÍDEO El desplegament policial de la @guardiacivil a la plaça de les Dones del Tèxtil de #Sabadell; informa Albert Segura (@bertusegura)https://t.co/R6vCQsgtJz pic.twitter.com/cILPRL8EQf — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament "accions violentes", segons fonts del Ministeri de l'Interior. En un vídeo difós a través de Twitter, es pot veure com la Benemèrita ha entrat en els domicilis de matinada i armats.Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR i se'ls investiga des de fa més d'un any per un delicte de terrorisme. No es descarten més detencions. L'operació està ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. El jutge titular és Manuel María García Castellón, que va ser tresorer de l'Associació Professional de la Magistratura, propera al PP.A més de les detencions, agents de la Benemèrita també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns a 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls'estan fent a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, al Vallès; i Gurb i Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.A Sabadell s'estan fent diverses concentracions.La Guàrdia Civil, en un comunicat, ha dit que en els escorcolls s'ha trobat material informàtic que s'ha d'"estudiar i analitzar", a més d'abundant materia i substàncies, "considerades precursores per a la confecció d'explosius, susceptibles (a l'espera de confirmació pels especialistes) de ser utilitzades en la fabricació d'artefactes".En declaracions a RNE, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat més detencions i més escorcolls de la Guàrdia Civil, i ha dit que els detinguts estan imputats per possibles actes de caràcter violent. El ministre ha afegit que són detencions similars a les del juliol passat a membres de col·lectius independentistes com Arran i SEPC. Tot i això, ha recordat que el cas està sota secret de sumari i no podia donar massa detalls.

L'operatiu de la Guàrdia Civil, als voltants de la plaça de les Dones del Tèxtil. Foto: Juanma Peláez

