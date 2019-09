Iglesias, sobre la candidatura de Más Madrid: «S'ha de respectar que hi hagi moltes opcions polítiques»

El secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha dit, sobre la candidatura de Más Madrid a les eleccions generals del 10-N, que cal "respectar que hi hagi moltes opcions polítiques". Les bases de la formació madrilenya van aprovar diumenge presentar-se als comicis generals però encara no han concretat qui encapçalarà la llista. Tanmateix, tot apunta que ho farà l'exdirigent de Podem Íñigo Errejón. En una entrevista aquest dilluns al matí a TVE, Iglesias ha dit que és un pas "legítim" i "previsible".El líder del partit lila ha rebutjat parlar de "divisió de les esquerres": "Prefereixo que parlem de drets més enllà d'etiquetes", ha dit. Segons Iglesias, la candidatura de Más Madrid no "assetja" el seu partit i ha defensat que és més preocupant "l'assetjament de les cloaques de l'Estat" a Unides Podem per evitar que governi o els problemes dels ciutadans. Preguntat per si dimitiria si el partit que lidera obté mals resultats el 10-N, Iglesias ha afirmat que posarà el seu càrrec a disposició de les bases de la formació lila si obté mals resultats."Immediatament posaria el meu càrrec a disposició del Consell Ciutadà i dels inscrits", ha afirmat, i ha remarcat que ell ho diu "sense pausa" i no dubitatiu com va respondre Pedro Sánchez en roda de premsa la setmana passada. Iglesias ha esperat que la ciutadania jutgi els partits "pels fets i per fins a quin punt hem estat fidels als nostres principis i la nostra paraula".Iglesias ha tornat a carregar contra Sánchez i ha insistit que no els va dir "la veritat" durant les negociacions. El líder de Podem ha argumentat que ell només té la "culpa" d'haver-se refiat de Pedro Sánchez. "En política, la ingenuïtat és imperdonable", ha dit.

