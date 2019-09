​L'Ajuntament d'Alacant investiga un home que té un tigre albí com a mascota

El tigre, al domicili d'Alacant. Foto: Diari la Veu

La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant ha demanat a un veí de la pedania del Rebolledo que aporti la documentació, permisos i assegurances relatives a la tinença d'un tigre albí, per al qual ha habilitat una gàbia al seu pati al costat d'una piscina, segons informa el Diari la Veu. Segons ha informat el consistori d'Alacant, el veterinari municipal investigarà la procedència d'aquest animal, una subespècie felina que es creu extingida en el medi natural i de la qual sobreviuen una vintena d'exemplars en captivitat en el món, entre parcs zoològics i altres centres.La Policia Local i el Seprona de la Guàrdia Civil tenen coneixement de la presència del tigre i han elevat als seus superiors els deguts informes, han informat les mateixes fonts.Ara, des de l'Ajuntament se sol·licitarà al propietari que mostri tota la documentació, així com els certificats relatius a vacunes i altres, i que tinga l'oportunitat d'acreditar la possessió legal de la fera, d'uns cinc o sis anys.Des de Sanitat també es tractarà de comprovar si el propietari compleix amb l'estipulat en la legislació sobre animals potencialment perillosos i si compta amb la pertinent llicència.Les dades conegudes fins ara per la Regidoria de Sanitat apunten al fet que l'animal procedeix d'un altre propietari que també el tenia en captivitat.

