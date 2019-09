El ministeri de l'Interior no descarta enviar més policia a Catalunya per la sentència

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat reforçar la presència de Policia Nacional i de Guàrdia Civil a Catalunya quan es conegui la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem.En una entrevista aquest dilluns al matí a RNE, Grande-Marlaska ha afirmat que prendran les "mesures de prevenció necessàries per garantir la seguretat i que tothom pugui seguir exercint els seus drets i llibertats".El ministre de l'Interior ha afirmat que operatius policials ho avaluaran en coordinació amb els Mossos d'Esquadra però ha demanat no generar "alarmisme": "Evidentment davant circumstàncies concretes s'actua amb els mitjans necessaris", ha dit.Grande-Marlaska ha afirmat que un cop es faci públic el contingut de la sentència serà un "moment especial" pel que fa a possibles "contestacions des de l'àmbit més radical". "Esperem que la prudència de tot el món minimitzi possibles conseqüències", ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor