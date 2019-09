Por España Suma renuncio a liderar la lista de Barcelona en favor de Inés Arrimadas.



(Y no, no iría por Madrid ni por ninguna otra circunscripción).



Vídeo resumen de mi entrevista hoy en ⁦@elmundoes⁩ https://t.co/TMMEvEyxQc — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 23, 2019

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, es mostra disposada a renunciar a ser la cap de llista per Barcelona al 10-N en favor de la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, sota la candidatura conjunta Per Espanya Suma. "Renuncio al meu escó de número u i si he de renunciar a tots- a l'u, al dos, al tres o al quatre- ho faré", assegura Álvarez de Toledo en una entrevista a El Mundo.Álvarez de Toeldo lamenta que el líder de Cs, Albert Rivera, segueixi pensant que el futur de Cs passa pel 'sorpasso' al PP i ha afegit que és un camí "que no va a cap lloc".En aquest sentit, ha defensat que el millor per a tots és arribar a un acord "quan abans millor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor