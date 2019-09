Mas descarta la desobediència institucional com a resposta a la sentència

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha descartat la desobediència institucional com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. En una entrevista a Els Matins de TV3, Mas ha dit que la resposta a la sentència no ha d'incloure aquesta desobediència de les institucions perquè "no és efectiva". "La desobediència institucional és un antagonisme", ha afirmat, i ha situat la idea de desobeir en un àmbit "civil i col·lectiu".Una altra cosa és que desobeeixi un polític. Mas -que va ser inhabilitat per desobediència per la consulta del 9 de novembre- considera que en aquest cas és el polític en qüestió qui se la juga. Preguntat pel cas del president Quim Torra, que s'enfronta a un judici per desobediència per no retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat, Mas ha lamentat que si l'inhabiliten "deixarà de ser president" i probablement Catalunya avançarà cap a un escenari electoral.L'expresident no s'ha mostrat partidari de noves eleccions i ha demana que s'expliqui "què es pot fer amb unes noves eleccions que no es pugui fer ara". El seu nom sona des de fa setmanes com a possible candidat de cara a uns nous comicis, i de fet Mas ha dit en diverses entrevistes que cada cop més gent li demana que torni a la primera línia política, quan venci l seva inhabilitació. En aquesta línia, ha reiterat que "no té ganes" de ser candidat, però ha evitat descartar-se de tot pel "moment" que viu el país.

