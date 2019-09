Operatiu policial de la Guàrdia Civil contra l'independentisme

VÍDEO El desplegament policial de la @guardiacivil a la plaça de les Dones del Tèxtil de #Sabadell; informa Albert Segura (@bertusegura)https://t.co/R6vCQsgtJz pic.twitter.com/cILPRL8EQf — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 23, 2019

Vehicles de la Guàrdia Civil a la plaça Marcet. Foto: Juanma Peláez

L'helicòpter de la Guàrdia Civil sobre Sabadell, aquest dilluns. Foto: Juanma Peláez

Que fa 3forgonetes de la guardia civil + helicopter al carrer de antini cosido a sabadell ho saps q passa Rufian q es aprop de casa teva???? pic.twitter.com/qa66FZuZIl — Cris🎗 (@cristinaam72) September 23, 2019

Segons ha pogut saber @RadioSabadell, es tracta d'una operació de l'Audiència Nacional que estaria relacionada amb el Casal Anarquista del carrer Edgardo Ricetti, al centre. Està tallat el carrer Convent entre el carrer Sant Honorat i la plaça de les Dones del Tèxtil pic.twitter.com/o1VlBvZ4z6 — Ràdio Sabadell 94.6 (@RadioSabadell) September 23, 2019

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament accions violentes, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR i se'ls investiga des de fa més d'un any per un delicte de terrorisme. No es descarten més detencions.L'operació està ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. A més de les detencions, agents de la Benemèrita també estan fent entrades i escorcolls que han començat a primera hora del matí d'aquest dilluns a 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls'estan fent a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.La Guàrdia Civil, en un comunicat, ha dit que en els registres s'ha trobat material informàtic que s'ha d'"estudiar i analitzar", a més d'abundant materia i substàncies, "considerades precursores per a la confecció d'explosius, susceptibles (a l'espera de confirmació pels especialistes) de ser utilitzades en la fabricació d'artefactes".En declaracions a RNE, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat més detencions i més registres de la Guàrdia Civil, i ha dit que els detinguts estan imputats per possibles actes de caràcter violent. El ministre ha afegit que són detencions similars a les del juliol passat a membres de col·lectius independentistes com Arran i SEPC. Tot i això, ha recordat que el cas està sota secret de sumari i no podia donar massa detalls.El jutge titular del Número 6 és Manuel María García Castellón, que va ser tresorer de l'Associació Profesional de la Magistratura, propera al PP.

