«Fleabag», «Chernobyl» i «Joc de Trons», les principals guanyadores dels Emmy 2019

Fleabag és la gran protagonista de la cerimònia dels Emmy 2019. La gala dels premis de sèries de l'Academia de Televisió de Hollywood ha premiat amb quatre estatuetes a la comèdia britànica, una de les grans revelacions d'aquest any. Joc de Trons ha estat la segona gran destacada de la nit, en l'acomiadament oficial d'una de les produccions més mediàtiques, famoses i premiades de l'última dècada. Fleabag ha aconseguit quatre estatuetes, inclosa la de millor comèdia i millor actriu principal en comèdia.La gran sèrie insignia d'HBO, per la seva banda, s'ha endut l'Emmy principal: el de millor sèrie de drama. S'ha emportat un segon premi, el de millor actor secundari per a Peter Dinklage, que se suma als altres deu que van aconseguir la setmana passada en l'apartat tècnic. Joc de Trons va aconseguir fins a 32 nominacions als Emmy, un record absolut en la història dels certaments. La minisèrie Chernobyl, un dels majors èxits de 2019 (també d'HBO) s'ha endut tres premis, essent la clara vencedora de la seva categoria, la de minisèrie o telefilm.Billy Porter s'ha convertit en el primer actor negre obertament gay en guanyar el premi a millor interpret en sèrie dramàtica. Protagonista de Pose, una producció que reivindica el món de les drag a Nova York, ho ha celebrat efusivament a l'escenari. Jodie Comer, en el seu paper esplèndid a Killing Eve, ha recollit el premi a millor actriu en drama. Pel que fals de comèdia, Bill Hader ha tornat a recollir l'estatueta per millor actor en una comèdia gràcies al seu paper a Barry i Phoebe Waller-Bridge, protagonista i puntal de Fleabag, ha recollit el de millor actriu en comèdia.Fleabag – 4

Chernobyl – 3

Joc de Trons – 2

La meravellosa senyora Maisel - 2

Ozark - 2

Succession – 1

Pose -1

Així ens veuen - 1

Barry – 1

Killing Eve - 1

Fosse / Verdon – 1

A Very English Scandal – 1

The Act – 1

Black Mirror: Bandersnatch – 1

