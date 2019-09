Jami Matamala torna a l'exili en perdre la immunitat com a senador

Avui en @jami_matamala ha tornat a l’exili de Waterloo a Bèlgica, per evitar la repressió de l’estat espanyol. La Casa de la República, seu de la llibertat que no serà plena fins a la República Catalana❗️ https://t.co/RAUfq5iD3P — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) September 22, 2019

El senador de JxCat Jami Matamala ha tornat a exiliar-se a Waterloo (Bèlgica) en perdre la immunitat que tenia com a senador i que evitava que fos detingut. Coincidint amb el dia abans que es dissolguin el Congrés dels Diputats i el Senat per la nova convocatòria d'eleccions, la filla de Matamala, Neus Matamala, ha afirmat que el seu pare havia marxat cap a l'exili aquest dissabte, informació que després ha confirmat el Consell per la República a Twitter."Avui en Jami Matamala ha tornat a l'exili de Waterloo, a Bèlgica, per evitar la repressió de l'Estat espanyol", han informat a la xarxa social, per afegir després que era a la Casa de la República. Matamala va ser encausat per suposat encobriment de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ja que va acompanyar-lo durant el viatge en què va ser detingut a Alemanya. La causa es va arxivar però es va reobrir a instàncies de la fiscalia fa vuit mesos.