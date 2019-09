Milers de persones celebren la Mercè en els actes d'Estrella Damm

Foto: Albert Alemany

Milers de persones han celebrat les festes de la Mercè 2019 a la ciutat de Barcelona. Les activitats programades per Estrella Damm per la Festa Major de la capital catalana ha gaudit d'un gran èxit durant el divendres passat i tot el cap de setmana. Els concerts a l’escenari Mediterràniament de la platja del Bogatell i la música, gastronomia i activitats per a tots els gustos a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm han estat els plats forts de La Mercè d'enguany.La Platja del Bogatell de Barcelona ha vibrat amb els Concerts de la Mercè d’Estrella Damm i les desenes de milers de persones que s'hi han apropat. L’escenari Mediterràniament va acollir el divendres 20 les actuacions de La Casa Azul, Dorian i Oques Grasses, mentre que el dissabte 21, van passar-hi Da Souza, Joan Dausà, La Pegatina i The Gramophone Allstars Big Band.La nit de dissabte va comptar amb un convidat sorpresa: Santi Balmes, compositor i vocalista de Love of Lesbian, que va interpretar amb Joan Dausà Una altra manera de viure, la cançó de les campanyes “Ànima” i “Amants” d’Estrella Damm d’aquest estiu. Durant tot el dia d'ahir i fins avui a les deu de la nit, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm han estat protagonistes la música, la gastronomia i diverses activitats per a tota la família per celebrar les festes majors de Barcelona, amb una gran convocatòria de públic.El 515 del carrer Rosselló ha acollit les actuacions de talents emergents de la música d’arreu del món com Los Sara Fontán, Courtney Marie Andrews, Lorena Álvarez, Yawners, Y La Bamba, Honolulu i North State. Aquesta tarda, el repertori de Say Yes Dog, Fanso i Tversky posaran el punt i final a la programació musical de l’antic recinte industrial, emmarcada en el Barcelona Acció Musical (BAM). Una silent disco arrodonia l’oferta musical de l’Antiga Fàbrica durant aquest cap de setmana.La gastronomia ha estat també un dels plats forts d’aquesta edició. A més dels food trucks que oferien una gran varietat de propostes gastronòmiques per a tots els gustos, per primera vegada durant les festes de la Mercè, s’han dut a terme tasts guiats d’Estrella Damm i d’altres cerveses de la família Damm. Les degustacions han permès als assistents conèixer de la mà d’expers cervesers els matisos de les cerveses Estrella Damm, Bock-Damm, Malquerida i Complot, així com o les seves possibilitats de maridatge.Les companyies d’espectacles i d’entreteniment Moveo, Planeta Trampolí, La Intrusa, Crea Moviment, Toc de Fusta i Ferroluard completaven la programació de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, fent pasar una bona estona a tota la familia al tram de carrer Rosselló entre Cartagena i Dos de Maig, i als Jardins de Montserrat Roig.

