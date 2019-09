Els participants del «Dia sense cotxes» a la Via Laietana volen una cita mensual

Activitats organitzades al llarg d'aquesta cèntrica avinguda Foto: ACN

La majoria d'actes pensats per a la canalla Foto: ACN

Un grup de nens participa en els jocs preparats Foto: ACN

Els participants de les activitats que s'han dut a terme durant el Dia sense cotxes en una Via Laietana sense fum reclamen que la iniciativa no es quedi només en un dia l'any. Totes les persones consultades per l'ACN han demanat que almenys un cap de setmana al mes el carrer que va de la plaça Urquinaona a Correus es converteixi en un espai per passejar i alguns voldrien anar més enllà i que la iniciativa s'ampliés a altres carrers i a les superilles.Alguns exigeixen que es faci tots els caps de setmana de l'any, com asseguren que ja es fa en alguns espais de Mèxic i els Estats Units. Durant tot el dia la Via Laietana s'ha omplert d'activitats diverses, com jocs i concerts, i amb espais amb plantes medicinals, gespa per descansar, gandules amb música de piano, zones de pícnic, speaker's corner i punts d'informació, entre d'altres.La Maite ha explicat que el Dia sense cotxes permet experimentar "una altra forma de veure la ciutat amb molt d'ambient festiu". Des del seu punt de vista la iniciativa s'hauria d'ampliar als dies festius, però en canvi s'oposa a que es fes els dies feiners perquè "deixaria de ser Barcelona". Ha gaudit de les activitats que hi ha però reconeix que ha trobat a faltar "alguna paradeta de menjar, per prendre alguna coseta".No s'esperaven res, simplement volien anar a passejar una mica, i els ha sorprès positivament la iniciativa. En Luis, l'Ana María i la Valentina, de Colòmbia, defineixen el que han vist com un "ambient amè i agradable". Ara que ho han vist reclamen que es faci "una vegada al mes com a mínim".Durant dos anys a Mèxic cada diumenge s'ha tallat un carrer principal amb tot un circuit només per bicicletes i gent caminant, assegura en Josep, que ara ha tornat a viure a Catalunya. "La gent sortia al carrer i s'ho passava bé i realment ajudava, perquè a Mèxic els carrers són pitjors que a Barcelona", explica. "Potser no cada diumenge, però un diumenge al mes sí que estaria bé que es tallés un carrer per passejar o fer esport", reclama.En Ramon va més enllà, ho vol tots els caps de setmana perquè "tot el que sigui pacificar la ciutat és un avanç", assegura. "I entre setmana també hi hauria d'haver espais en què la gent pogués anar a peu, a l'escola a peu o amb bicicleta de manera habitual". Però el lloc on es faci sí que considera que s'ha de limitar. "Podríem aprofitar les superilles, que es tanquin del tot", ha demanat. "Hem de canviar la mentalitat", ha reblat.En Carles és radical: "A Barcelona sobren cotxes, jo tallaria sempre els carrers, com més carrers peatonals hi hagi millor, el que es fa ara és insuficient". Va amb en Miguel Ángel, que no va tant enllà, però sí que demana que es faci "tots els caps de setmana". Van amb l'Emma i la Lola, que en una de les activitats han escrit que volen una Barcelona amb "més espais verds, menys contaminació, més fonts" i "més parcs, més alegria i menys cotxes"."És molt agradable veure els carrers amb aquesta perspectiva", explica la Puri, que aplaudeix un dia amb gent amb bicicleta, a peu i famílies pel carrer. Per això proposa "fer-ho més sovint, tots els diumenges o almenys un cop al mes".L'Ignasi argumenta que "la ciutat és dels ciutadans" i defensa que "perquè un dia no hi hagi cotxes no passa res". Per això demana que no es quedi només en un dia l'any i com "a molts espais d'Europa" es faci més "per gaudir, passejar, asseure's, escoltar música", ha reivindicat.

