El partit d'Errejón es presentarà el 10-N i complica la vida a Iglesias

Les bases del partit d'Iñigo Errejón, Més Madrid, ha aprovat de manera aclaparadora el projecte per a presenta-se a les eleccions generals del 10-N. La plataforma pugnarà els vots a Podem i a Pablo Iglesias, amb un nou actor a la campanya que no hi va ser a les passades eleccions de l'abril. Així ho han decidit uns 500 militants en una primera assemblea celebrada aquest diumenge."S'aprova per immensa majoria iniciar el procés per concórrer a les eleccions", ha informat el partit a Twitter. No s'ha decidit encara qui encapçalarà la candidatura, mentre que el portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, no ha participat a la trobada per "no condicionar el debat". Segons la formació, municipis, districtes i sectorials seguiran debatent fins el dimecres, quan es tancaran tots els detalls de la llista electoral i es validarà la decisió.

