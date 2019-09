Primàries Barcelona consultarà si promou l'abstenció o si fa una «candidatura de bloqueig» el 10-N

L'assemblea de Primàries Barcelona va decidir el dissabte fer una consulta oberta per decidir si promoure l'abstenció activa a les eleccions del 10-N o bé si formar una candidatura "de bloqueig" als comicis espanyols. Segons expliquen, l'abstenció seria un "acte deslegitimador" d'unes eleccions que consideren que "alimenten la submissió de Catalunya a l'Estat" i creuen que mostraria "el rebuig a les polítiques, discursos i renúncies" dels partits catalans a Madrid.D'altra banda, una possible candidatura apostaria pel "no" a qualsevol investidura o proposta de pressupostos i preguntaria als electors via consulta electrònica sobre qualsevol altra votació. El coordinador de l'assemblea, Arnau Pont, ha assegurat que cal "una reacció" a la situació actual que "afirmi el dret a l'autodeterminació i la independència" i que rebutgi "els tripijocs dels partits catalans".

En el cas que l'opció guanyadora sigui la creació d'una nova candidatura, els promotors expliquen que es presentarien als comicis amb un programa amb només tres punts i que pivotaria sobre el 'no' a qualsevol investidura o proposta de pressupostos, la consulta electrònica a qualsevol altra votació al Congrés i que es destinessin les subvencions de l'Estat als grups amb representació a un fons de servei a represaliats pels governs català i espanyol.



Pont també assegura que promouen la consulta perquè tenen "el deure" de representar els 30.000 votants de la candidatura de Primàries a l'Ajuntament de Barcelona, liderada per Jordi Graupera i que no va obtenir representació. En aquest sentit, denuncia que els partits catalans "volen tornar a l'autonomisme" i per això aposten per una consulta oberta. "Cal prendre la decisió d'acord amb els valors polítics que Primàries promou: per això la prendran els ciutadans", expliquen en un comunicat.



La consulta de Primàries se celebrarà des del dilluns 23 de setembre a les 9 del matí fins el dimecres 25 a les 9 del vespre al web de la plataforma i estarà oberta a qualsevol persona. Per tal de validar-ne la identitat i finançar la promoció de l'opció guanyadora, la votació tindrà un cost simbòlic de 2 euros.