Els castellers de Barcelona, Vilafranca i Terrassa fan vibrar la plaça Sant Jaume

El 3 de 8 dels Castellers de Barcelona Foto: ACN

Els de Vilafranca coronant el 3 de 9 Foto: ACN

Tradicional pilar al balcó dels Castellers de Barcelona en la diada de la Mercè Foto: ACN

Els Castellers de Barcelona, els de Vilafranca i els Minyons de Terrassa han fet vibrar aquest diumenge la plaça Sant Jaume en la Diada Històrica de la Mercè. Els amfitrions han celebrat el seu 50è aniversari i ho han fet recuperant el 7 de 8 per primer cop aquest any. Els de la camisa verda han ofert un 4 de 9 amb folre, una torre de 9 amb folre, un 3 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles.De la seva banda, els de la camisa malva han aixecat un 2 de 9 amb folre i manilles, un 3 de 9 amb folre, un 5 de 8, i un pilar de set amb folre. Els amfitrions, a banda del 7 de 8, han completat un 3 de 8 i un 4 de 8, en una jornada que s'ha allargat quatre hores.Els de Vilafranca han completat un 4 de 9 amb folre en la primera ronda i una torre de 9 amb folre i manilles en la segona ronda, convertint-se en la setena vegada de la temporada que porten aquest castell a plaça. En la tercera ronda, els de la camisa verda han apostat pel 3 de 9 amb folre que han aconseguit, després d'un primer intent de peu muntat. Amb aquest, els de Vilafranca han assolit els 900 castells de nou i superiors. Els de la camisa verda s'han acomiadat amb un pilar de 8 amb folre i manilles, que ha fet esclatar la plaça.Els Minyons han aixecat un 2 de 9 amb folre i manilles en la primera ronda i han intentat el 3 de 9 amb folre i manilles en la segona, que no han pogut completar en caure un cop el peu ja estava muntat i pujava. En la tercera ronda, han aconseguit un 3 de 9 amb folre. Pel que fa als pilars, han fet un de 7 amb folre.Els amfitrions, han aconseguit el primer 7 de 8 de la temporada en primera ronda i han intentat el 4 de 9 amb folre en segona, que han desmuntat. En la tercera ronda, han aconseguit el 3 de 8, el novè que descarreguen aquesta temporada. S'han acomiadat amb un 4 de 8.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha seguit la diada des del balcó de l'ajuntament, acompanyada del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; la consellera de Justícia, Ester Capella; la regidora d'ERC Elisenda Alamany i la portaveu de JxCAT al consistori, Elsa Artadi, entre d'altres.

