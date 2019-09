Iceta, sobre els presos: «Una llei d'amnistia no correspon al que ha passat, és l'oblit»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que una llei d'amnistia després de la sentència pel procés independentista "no correspon al que ha passat, és l'oblit", i ha opinat que seria dir que no ha passat res perquè es considera que les lleis que hi havia en aquest moment no eren justes, i al seu parer no es donen aquestes circumstàncies.

En una entrevista a El Punt Avui, Iceta ha descartat l'absolució perquè "com a mínim, hi ha hagut desobediència", i sobre la reacció a la sentència ha desitjat que no hi hagi un nou clima de crispació a Catalunya.

Ha insistit que a Catalunya convenen eleccions perquè el Govern està "desorientat, dividit, amb una de les forces polítiques que l'integren en un estat de greu dificultat interna", i veu també dificultats fins i tot per una resposta a la sentència, en les seves paraules.

El primer secretari socialista ha defensat que les eleccions no allunyen la possibilitat de recolzar uns pressupostos a Catalunya, sinó que "el que allunya això és la decisió del president Torra d'obrir una nova etapa de confrontació", i ha assegurat que així només podrà portar endavant els comptes amb la CUP.

Sobre els pactes al Govern central, Iceta ha retret al líder de Podem, Pablo Iglesias, que per ell la coalició fos "irrenunciable", i ha afirmat que hauria estat millor començar amb un acord programàtic i comprometre's, si anava bé al cap d'un any, a fer la coalició.

Ha descartat presentar-se com a president del Senat després de les eleccions generals: "Jo ara m'he de centrar en la meva tasca d'intentar convertir-me en president de la Generalitat".



L'amnistia dels presos, a la campanya

El debat sobre l'amnistia pels presos polítics del procés independentista jutjats al Tribunal Suprem de l'1-O serà un dels eixos centrals de la campanya de les eleccions espanyoles del 10-N. Els partits independentistes com ERC o la CUP, com Jordi Cuixart o Albano-Dante Fachín s'han posicionat en favor de l'amnistia ja que consideren que un indult seria acceptar la culpabilitat dels fets que se'ls imputen al Suprem.

