Els boscos del Ripollès s'omplen de cotxes i boletaires en el primer dia «fort» de la temporada

Els boscos de Campelles (el Ripollès) s'han omplert aquest diumenge de boletaires en la que ha estat el primer dia fort de la temporada que ara comença. Els marges de les pistes forestals estaven ocupats pels cotxes i el degoteig de persones buscant bolets ha estat constant durant tot el matí, en una de les zones on més se'n fan de les comarques gironines.Una de les particularitats de Campelles és que hi ha certs espais en els quals només s'hi pot accedir amb un distintiu que expedeix l'Ajuntament. Aquest permís costa 30 euros l'any, i l'alcalde de la localitat, Joan Dordas, defensa la necessitat de mantenir-lo per evitar "el col·lapse" en algunes zones. Dordas reconeix que té un efecte "dissuasiu" i bona part dels boletaires ho veuen amb bons ulls.Des de bon matí la pista forestal que comunica Campelles amb la part baixa del bosc d'aquesta localitat s'ha omplert de vehicles. A dins, moltes famílies amb cistells per anar a collir els primers rovellons, camagrocs i ous de reig de la temporada. De fet, el rovelló és un dels principals bolets que es fan en aquesta zona de pi negre del Ripollès, per això és una de les més freqüentades pels boletaires. "El millor d'aquesta zona és que és humida i en surten aviat, malgrat que aquest any anem tard", explica en Joan Palau, un boletaire de Ripoll.En Joan ha vingut amb la família. Els tres nets l'acompanyen i reconeixen que la ruta "sempre la tria l'avi". I és que una de les característiques que més aprecia en Joan és el fet que es fan "bolets d'avet", ja que bona part del bosc compta amb aquest arbre.La Cari Serrat és una altra aficionada als bolets que s'ha acostat a Campelles. Ella ve de Vic i explica que pugen unes sis o vuit vegades a buscar-ne. "No en sóc experta, però m'encanta venir a Campelles", assenyala.Tant en Joan com la Cari es mostren a favor de la mesura que ha pres el municipi des de fa uns anys, i que té a veure amb la prohibició d'accedir a certes zones amb cotxe. Es tracta de pistes forestals a les que només hi poden entrar els vehicles amb distintiu i que paguen una taxa de 30 euros l'any.L'objectiu és dissuasiu explica l'alcalde del municipi, Joan Dordas, que anima a la resta de localitats que tenen una gran afluència de boletaires. "A tots els que s'estimen aquests boscoss els sembla bé. No pot ser d'altre manera, sinó estaria ple de cotxes i no es podria passar", explica.Dordas també ha lamentat que molts boletaires no tenen cura del bosc, per això vol limitar l'accés amb cotxe en algunes zones per evitar que aquells que "no saben anar a buscar bolets" hi vagin.

