Sánchez veu en la sentència de l'1-O una de les «amenaces imminents» que haurà d'afrontar l'Estat

El secretari general del PSOE i president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha reivindicat el vot socialista com a l'"únic capaç de donar lloc a un govern de progrés". Ho ha fet en una carta adreçada a la militància en què ha responsabilitzat Unides Podem de la imminent repetició electoral i en què ha cridat a la mobilització de "tots els progressistes" el 10 de novembre."Necessitem un govern estable i sòlid, capaç també de donar resposta a les amenaces imminents que pesen sobre el nostre país", entre les quals hi ha situat el Brexit i la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Sobre el fracàs de la investidura, ha criticat que Unides Podem només contemplés un govern de coalició "que suposava dos governs en un" i que, a més, el grup de Pablo Iglesias s'atribuís "el paper de controlador" del PSOE.

Segons Sánchez, la majoria d'espanyols senten "frustració" per la repetició electoral, un sentiment que diu compartir perquè el resultat de les passades eleccions, les del 28 d'abril, "era clar". A més, ha destacat que "les dretes i l'ultradreta celebren com una victòria aquesta situació perquè pensen que el cansament dels progressistes pot donar-los una nova oportunitat". Per aconseguir formar govern, Sánchez assegura que el PSOE no ha de fer "cap canvi ideològic ni fingir res". "Hem de comportar-nos com el que som: una esquerra moderada que defensa la Constitució".