Membres de La Forja ocupen l'antic Teatre Odeon de Girona per evitar «l'especulació urbanística»

Uns 40 membres de la plataforma la Forja de Girona ocupen des d'aquesta matinada l'antic Teatre Odeon del centre de la ciutat. L'objectiu és evitar que s'hi faci un restaurant König i que es dediqui a un ús públic i per a la ciutadania. Des de l'entitat demanen aturar "l'especulació urbanística" i consideren que aquest local "representa un espai simbòlic" per a la població de Girona.Des de la Forja esperen que "s'obri el debat turístic de l'especulació" a la ciutat i que aquesta acció sigui un punt de referència per tal que es dediquin més espais al "poble treballador" i es deixi de banda "el model de turisme" que té la ciutat actualment. L'entitat també es mostra disconforme amb l'increment de pisos turístics que hi ha a la ciutat, especialment a la zona del Barri Vell.