Més de 85 multinacionals es comprometen a reduir les emissions de gasos abans de la cimera climàtica de l'ONU

Més de 85 empreses dels sectors d'aliments, ciment i telecomunicacions s'han compromès a reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle en una nova campanya per dirigir les multinacionals cap a un futur sense emissions de carboni, segons han explicat aquest diumenge els organitzadors.

"We Mean Business" és el nom que rep la coalició que agrupa aquestes empreses que es van unir a la iniciativa en els dos mesos previs a la cimera de les Nacions Unides que se celebrarà el dilluns i que el seu objectiu és estimular una acció més eficaç sobre el canvi climàtic.

"Ara necessitem que moltes més empreses s'uneixin al moviment, enviant un senyal clar que els mercats estan canviant", ha destacat el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, en un comunicat.

La coalició va ser llançada al juny amb una crida a l'acció per part de les Nacions Unides, les empreses i els líders de la societat civil. Les primeres 28 empreses que es van unir es van anunciar al mes següent. 'We Mean Business' ha assenyalat que ara hi ha involucrades 87 companyies, amb una capitalització de mercat total de més de 2,3 bilions de dòlars.

Algunes empreses de la coalició han acordat reduir les seves emissions de carboni a zero al 2050, entre elles l'empresa alimentària suïssa Nestle, l'empresa francesa de materials de construcció Saint-Gobain i el fabricant de cosmètics francès L'Oreal.

No obstant això, unes altres no han arribat a comprometre's amb la neutralitat de carboni, però han assegurat que alinearan les seves operacions amb l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura mitjana mundial a 1,5 graus centígrads, segons l'estipulat a l'Acord de París de 2015. Aquest grup inclou la companyia finlandesa de telecomunicacions Nokia, el grup alimentari francès Danone i el fabricant britànic de medicaments AstraZeneca Plc.

Els científics han insistit durant els últims anys que el món necessita reduir a la meitat les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle en la propera dècada per evitar un escalfament catastròfic.

Atès que les empreses de combustibles segueixen desenvolupant nous jaciments de petroli i gas i que molts països en desenvolupament estan expandint la seva energia alimentada per carbó, les promeses de la coalició són minúscules en relació amb l'augment de les emissions mundials.

Alguns experts s'han preguntat si les empreses que cotitzen en borsa i que s'han compromès a maximitzar el rendiment per als seus accionistes podran realitzar les inversions necessàries per lluitar contra el canvi climàtic.

No obstant això, molts inversors han estat pressionant les empreses perquè actuïn davant el canvi climàtic, i els directors executius també s'enfronten a la pressió d'un augment de l'activisme liderat pels joves, que ha mobilitzat a milions de persones a tot el món.

'We Mean Business' creu que les promeses d'aquestes empreses, en la seva majoria europees, i algunes nord-americanes i asiàtiques, de comprometre's amb objectius d'emissions verificades de forma independent, incitaran a altres a seguir el seu exemple.

"Aquestes empreses estan liderant el camí cap a un punt d'inflexió positiu en el qual les estratègies corporatives alineades a 1,5°C es convertiran en una nova norma per a les empreses i les seves cadenes de subministrament a tot el món", ha afirmat Lise Kingo, directora executiva del Pacte Mundial de les Nacions Unides, que promou pràctiques empresarials responsables.

El secretari general de l'ONU, Guterres, considera que el sector privat és crucial per assegurar compromisos més ambiciosos a la Cimera d'Acció Climàtica que se celebrarà el dilluns a Nova York, i que té com a objectiu impulsar l'acord de París abans que entri en una fase crucial d'implementació el proper any.

Companyies com el grup danès d'energia Orsted, l'empresa espanyola d'energia Iberdrola i l'asseguradora alemanya Allianz parlaran al costat dels governs en aquesta cimera, segons precisa l'ordre del dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor