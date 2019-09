Carrizosa avisa Torra que, amb la pancarta de la Generalitat, fa «el mateix que els qui estan a la presó»

El líder del grup de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisat aquest diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, que "està fent el mateix que van fer els qui ara estan en presó provisional". "Se'n reien dels requeriments que els feia la justícia, s'hi feien 'selfies', els trencaven i presumien que no els obeirien", ha assenyalat Carrizosa en una atenció als mitjans a Barcelona.Ho ha dit després de la decisió de Torra de mantenir la pancarta que demana l'alliberament dels líders polítics independentistes empresonats penjada al balcó de la Generalitat encara que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi ordenat retirar-la. Carrizosa ha advertit Torra que si no recull la pancarta el tornaran a denunciar com van fer a la primavera.El diputat taronja també s'ha referit a la petició d'una amnistia pels presos independentistes si el Tribunal Suprem els condemna i ha acusat els socialistes de participar d'aquest "globus sonda". "Ni indults ni amnistia", ha reclamat Carrizosa, que ha censurat "qualsevol fórmula que busqui evitar" que no es compleixi una eventual condemna. "Que compleixin sense favoritismes el que els tribunals disposin", ha resumit.En preguntar-li per les eleccions espanyoles del 10 de novembre, ha recordat que oficialment encara no estan convocades però ha afirmat que hi ha "totes les possibilitats" que Inés Arrimadas repeteixi com a cap de llista per Barcelona. En canvi, no s'ha atrevit a anticipar si la coalició Navarra Suma –formada per Cs, PP i UPN– es reeditarà, ja que és decisió de la direcció del partit.Ho ha dit a Montjuïc, on l'han acompanyat els companys del grup parlamentari Jean Castel i Francisca Valle i també els regidors barcelonins María Luz Guilarte i Marilén Barceló

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor