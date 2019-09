FOTOS El moviment «Fridays for Future» talla l'avinguda Meridiana de Barcelona

Màscares per simbolitzar la queixa per la contaminació de la ciutat i del planeta Foto: ACN

S'han fet diverses activitats durant la protesta Foto: ACN

Un centenar de persones, convocades per Fridays for Future , han tallat durant una hora l'avinguda Meridiana de Barcelona a l'altura del carrer Garcilaso en sentit Besòs. Gemma Barricarte, una de les portaveus, ha explicat que el Dia sense cotxes hauria de servir per "bloquejar les entrades i accessos a la ciutat" i no fer-ho considera que demostra "covardia política" de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.Barricarte ha exposat que un peatge anticontaminació reduiria un 50% les emissions. Una altra portaveu, Maria Serra, ha afegit que "no pot ser que en un dia sense cotxes no es talli ni un carrer sinó mig", en referència a la Via Laietana. Aquesta és una de les activitats de la Setmana pel Clima que va començar aquest divendres i acabarà amb l'anomenada Vaga mundial pel clima del proper 27 de setembre.Els gruix dels joves han arribat al punt de la concentració amb pancartes i disfresses. A les pancartes hi havia missatges com "menys cotxes, més salut" o "Aturem el món el 27S" i s'han cridat lemes en el mateix sentit.La majoria sostenien una pancarta que reclamava "Justícia climàtica ja" mentre altres portaven altres pancartes, duien a terme una sessió de ioga i escrivien missatges relacionats amb la seva protesta amb guixos al terra.

