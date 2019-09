VÍDEOS «Llibertat presos polítics», el crit de la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè

Crits de #LlibertatPresosPolítics a la plaça de Sant Jaume quan apareix una gran pancarta en què es reclama la llibertat dels líders independentistes



▶ Segueix en directe la diada castellera aquí ⬇https://t.co/W5eAAsdbM1 pic.twitter.com/xNk29S7cAj — btv notícies (@btvnoticies) September 22, 2019

Bona part de Sant Jaume canta “llibertat, presos polítics”. Al balcó, uns sí i uns no pic.twitter.com/Nk6l3GkcTF — Carlos Márquez (@cmarquezdaniel) September 22, 2019

A Plaça Sant Jaume, carmena saluda des del balcó, crits de llibertat presos polítics que son respostos amb crits d’alcaldessa🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/bQcrHvNLFB — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) September 20, 2019

Aquest diumenge al migdia, entre els molts actes destacats de la Festa de la Mercè , el focus estava a la plaça Sant Jaume, per celebrar la diada castellera. Però no només els castells han estat els protagonistes, els presos polítics i els exiliats. El cèntric emplaçament barceloní ha clamat crits al seu favor.Tot plegat, després que en un edifici de la plaça s'ha desplegat una gran pancarta en què es podia llegir: "Llibertat per als presos polítics i els exiliats". El cant ha ressonat, acompanyat d'aplaudiments, tal com han recollit les càmeres de betevé , i altres usuaris que ho han compartit a les xarxes socials.Enguany, la jornada de castells l'han protagonitzat els Castellers de Barcelona, com a amfitrions, acompanyats per les colles convidades, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor