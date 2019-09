Buch garanteix que eines com el gas pebre són excepcionals i es faran servir sempre amb mediació prèvia

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest diumenge que les eines de què disposa el cos de Mossos d'Esquadra per fer front a manifestacions complicades i amb punts de violència s'utilitzaran de manera excepcional "sempre amb mediació prèvia, congruència i oportunitat".Ho ha dit després de la polèmica generada pel fet que els Mossos tinguin gas pebre com un dels seus instruments, tot i que en disposen des de l'any 2013 i mai fins ara l'han fet servir. "És tan excepcional que no s'ha utilitzat fins ara", ha afirmat Buch, que ha posat com a exemple la manifestació que el dia 11 de setembre, coincidint amb la Diada, hi va haver davant del Parlament, on es van produir llançaments d'objectes contra els agents. i "es va actuar amb tota normalitat".Buch també ha destacat que al capdavant de la Brimo "hi ha una persona amb una dilatada experiència en mediació", que és l'aposta dels Mossos davant de manifestacions amb elements de risc. "El cos de Mossos d'Esquadra la garantia que dóna a aquest país és el dret fonamental de qualsevol català de poder-se expressar i manifestar amb absoluta llibertat i normalitat", ha afirmat Buch, que ha afegit que, "en cas que hi hagi brots de violència, el cos de Mossos d'Esquadra actuarà amb mediació, congruència, oportunitat i proporcionalitat".Des d'Interior subratllen que tant el gas pebre –que és en forma d'esprai i no de pot de fum– com altres instruments policials són a l'inventari dels Mossos des de l'any 2013 i no s'han utilitzat fins ara, sense que res faci preveure que ara sí que s'hagin de fer servir. A més, recorden que el gas pebre està autoritzat per la resolució 476/X del Parlament, que prohibia l'ús de pilotes de goma però habilita el cos a emprar nous instruments menys lesius per fer front a situacions de risc.

