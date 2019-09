FOTOS Una família surt il·lesa en esfondrar-se el sostre de casa a la Llagosta

El tram del passadís esfondrat Foto: Bombers

Ensurt al centre de la Llagosta per l'esfondrament del sostre d'una casa. La teulada s'ha ensorrat en una de les habitacions de l'habitatge i en un tram del passadís, però no s'han hagut de lamentar ferits i la família que hi viu ha sortit il·lesa.L'avís del succés s'ha rebut a les 23.58 hores d'aquest dissabte al número 11-13 del carrer Sant Josep. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc i han comprovat els danys.Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa afectada i els dos habitatges adjacents: el número 9 -habitat per dues persones- i el número 15 -amb 4 veïns-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor