Iberia xifra en un 7,09% el seguiment del segon dia de vaga a l'aeroport de Barcelona

Iberia ha xifrat en un 7,09% el seguiment del segon dia de vaga, coincidint amb el pont de la Mercè, del personal de terra a l'aeroport de Barcelona. La companyia afirma que fins a les 08.30 hores d'aquest diumenge s'han operat "amb normalitat i sense incidències" un total de 83 vols, 38 d'arribada i 45 de sortida. "S'estan complint els serveis mínims", ha assegurat Iberia en un breu comunicat.Aquest dissabte, la companyia aèria va calcular en un 9,23% el seguiment de la vaga del handling i les principals dificultats a l'aeroport del Prat van ser a causa de les difícils condicions meteorològiques amb retards de fins a 45 minuts i una desena de cancel·lacions per les tempestes.El personal de terra d'Iberia farà encara dues jornades més de vaga –els dies 23 i 24 de setembre- per reclamar la necessitat d'acabar amb la temporalitat dels treballadors i de reorganitzar els torns de treball. L'aturada ha obligat a cancel·lar més de 200 vols de Vueling durant el pont de la Mercè Els treballadors del handling d'Iberia són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges per 27 companyies. Al Prat, ja han fet sis jornades de vaga aquest estiu -el 27 i 28 de juliol, el 24 i 25 d'agost i el 30 i 31 d'agost-, que van provocar cancel·lacions de centenars de vols i van afectar l'operativa habitual de l'aeroport sense generar incidències greus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor