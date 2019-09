VÍDEO L'extraordinari cas d'una zebra sense ratlles... amb taques rodones

La reserva natural Maasai Mara, a Kenya, ha sorprès publicant unes fotografies d'una zebra. Però no és una qualsevol, sinó amb "lunars", com defineix aquesta mateixa reserva . A més, amb pèl marró fosc i les taques de color blanc. El seu nom és Tira.Sens dubte és un dels grans reclams del paratge. Segons explica el Maasai Mara, no és la primera vegada que passa. fa uns anys es va produir un cas similar, però "a zebra encara mantenia les ratlles i la cua semblant a pinzell", que no s'ha replicat en Tira.Es tracta "d'una mutació genètica" i els especialistes ja estan estudien aquest fenomen, i garanteixen que esperen compartir "descobriments interessants ben aviat".

