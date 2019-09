VÍDEO Espectacular rescat d'un grup de ciclistes d'un cérvol a punt d'ofegar-se

El rescat d'un grup de ciclistes d'un cérvol ha revolucionat les xarxes. Un grup de ciclistes estava fent una ruta per la Sierra de Maitena, a la província de Granada, es va trobar aquest animal atrapat en una edificació en runes, que s'havia omplert d'aigua per les pluges dels darrers dies.Estava a punt d'ofegar-se i la perícia dels ciclistes va permetre salvar-lo. Això sí, no sense esforç. Fins a cinc persones van participar en el rescat. El van agafar per les banyes i, després de diversos intents, i l'empenta del cérvol va aconseguir sortit de la trampa en la qual havia caigut.Segons explica el diari El Ideal , eren sis ciclistes del Club Atletisme Huéscar i del Club Ciclista 1925, que passaven per la zona i van comptar amb l'ajuda d'uns altres aficionats al ciclisme, que també estaven pedalant per aquest àrea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor