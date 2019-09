València es planteja prohibir fumar en marquesines dels busos i algunes platges

València vol declarar-se una ciutat sense fum. En aquesta direcció avancen les últimes polítiques dutes a terme per part de l'Ajuntament: prohibició de fumar en les marquesines dels busos de l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT) o en certes platges de la metròpoli. Tot i que les institucions avancen camí d'eliminar hàbits com el tabaquisme i el consum excessiu d'alcohol, les tendències nocives per a la salut no han disminuït en els últims anys, segons indiquen les dades municipals.L'últim baròmetre sobre esport, salut i alimentació mostra que, tot i que el consum de tabac no és, ni molt menys, generalitzat, continua sent elevat. Aproximadament un 27% de la població de la ciutat de València fuma actualment . D'aquests, la major part fuma entre 11 i 20 cigarretes al dia i menys d'un 8% supera els vint diaris.Però la tendència continua diferenciada entre els dos sexes. Mentre que més d'un 31% dels homes reconeix fumar habitualment, entre les dones només un 23% admet que ho fa. Per contra, són elles qui afirmen que no fumen ni mai han fumat cap cigarret. Concretament, més de la meitat de les dones enquestades en el baròmetre municipal.Una altra de les dades més preocupants de l'estudi municipal és la prematura edat en què es comença en aquest hàbit; sempre, quan s'és menor d'edat. En el cas d'ells, als 16 anys i, en elles, als 17. Les dades no són molt diferents de les de fa uns anys. De fet, segons l'enquesta de salut de l'Ajuntament de la ciutat del passat 2016, aproximadament, un 25% reconeixia fumar de forma habitual i esporàdica; una xifra, per tant, més baixa que la de l'any passat.En aquestes últimes setmanes, el consistori valencià ha avançat en convertir la ciutat en lliure de fum; per una banda, per motius de salut pública, i per l'altra, per medi ambient. De fet, aquest mateix divendres, el regidor Sergi Campillo confirmava aquesta voluntat afegint que no calia que les platges es convertiren un un cementiri de burilles, amb la consegüent expulsió dels productes contaminants del tabac. De fet, aquest estiu diversos municipis del País Valencià van apostar per fer campanyes de recollida de cigarrets que els banyistes deixaven..La tendència en el consum d'alcohol canvia: entre el veïnat de València, el 64,3% admet que ho fa i, concretament, un de cada cinc habitants de la ciutat, diàriament. Aquest hàbit de consum continu varia de forma pronunciada entre homes i dones en quasi un 15%. En canvi, de mitjana, l'edat en què els menor comencen a beure és major que la del consum de tabac i se situa al voltant dels disset anys.Els hàbits d'alcoholisme han variat de forma exponencial des que l'Ajuntament va organitzar l'enquesta de salut del 2016; en aquest sondeig, no arribava al 10% el percentatge de la ciutadania que bevia alcohol tots els dies.Tot i que des de l'administració local s'esforçaven per a demostrar que, en termes d'alimentació i esport, el veïnat de la ciutat optava per hàbits saludables, també és cert que l'augment del consum de substàncies nocives per a la salut s'ha incrementat en només quatre anys.

