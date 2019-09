La música catalana també premia Rosalía

Durant els concerts de divendres. Foto: José M. Gutiérrez

Rosalía, Jordi Savall, la Balkan Paradise Orchestra, el centre Xamfrà, el Quartet Casals, Benet Casablancas i Rafael Argullol, el Taller de Músics i el Grup Enderrock han estat alguns dels guanyadors en la primera edició dels Premis Alícia. Uns reconeixements impulsats per l'Acadèmia Catalana de la Música i, com ha explicat a l'ACN el seu gerent, Manel Montañés, volen "posar en valor de manera transversal, sense distincions de gènere ni etiquetes estilístiques, la música com a art".L'Atlàntida de Vic, en el marc de l'organització del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), ha estat l'escenari de la primera gala d'entrega dels Alícia, durant la qual s'han donat fins a onze premis a diferents professionals i entitats del sector de la música d'un total de quaranta finalistes escollits pels acadèmics. El premi Autoria se l'ha endut Benet Casablancas i Rafael Argullol per l'òpera L'enigma di Lea. El premi Interpretació ha recaigut en Quartet Casals i el d'Interdisciplina ha estat per Je suis narcissiste, una producció d'Òpera de Butxaca i Nova Creació, Teatre Lliure, Teatro Español i Teatro Real, amb Música de Raquel García Tomás.En la categoria Talent Emergent la guanyadora ha estat la Balkan Paradise Orchestra, en la de Producció Discogràfica El Mal Querer de Rosalía, produït per Columbia Records. També han rebut un guardó Jordi Savall per les Rutes de l'Esclavatge en l'àmbit de Directe i Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval ha obtingut el premi al Projecte Social. El Taller de Músics ha estat el distingit amb el de Projecte Educatiu i el Grup Enderrock ha rebut el guardó al Periodisme Musical. Per últim, Rosalía ha guanyat el premi a la Internacionalització.A banda d'aquests, la Junta Directiva de l'Acadèmia Catalana de Música ha decidit donar el Premi a la Trajectòria a Jordi Savall "per la seva excel·lència creativa, interpretativa i professional, així com pel seu ampli reconeixement internacional i desenvolupament d'una gran tasca pedagògica i social".Montañés ha explicat que la junta "no ha tingut cap dubte" en atorgar el premi a Savall perquè "és una de les persones musicalment més excel·lent".El gerent ha destacat que tant els finalistes com els premiats han estat escollit pels acadèmics, tant individuals com les entitats, i que representen unes 90.000 persones relacionades amb la música arreu de Catalunya. Els guanyadors han rebut un guardó creat per la il·lustradora i escultora Carme Solé Vendrell, reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura, entre d'altres.El fet que l'entrega de premis hagi coincidit amb el cap de setmana del M MVV és el resultat d'una "col·laboració puntual" i encara no està decidit on es faran les següents gales. El que sí que és probable és que aquesta es traslladi de l'octubre al juny, per celebrar-se a l'entorn del 21, Dia Mundial de la Música. "Com una festa d'inici perquè després venen tots els festivals d'estiu", ha apuntat Montañés.La gala ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Quim Torra, així com altres autoritats de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vic.

