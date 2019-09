GUIA Tot el que no et pots perdre de la Mercè

Barcelona celebra del 20 al 24 de setembre les festes de la Mercè amb un programa carregat d'actes en què no hi falten la cultura popular, la tradició, les activitats infantils, els esports i la música. Durant cinc dies la capital catalana ofereix una àmplia agenda d'oci en honor a la patrona. Aquestes són les propostes més destacades del cap de setmana:Les festes continuaran el dilluns 23 de setembre amb la Cercavila de la Vigília com a acte més destacat del matí. Els gegants de la ciutat aniran a la plaça de la Mercè per anunciar la festivitat de la patrona. A la nit, els Catarres, Doctor Prats i Buhos oferiran un concert a l'avinguda Maria Cristina, i Tribade actuarà al Moll de la Fusta.El dia 24 el protagonisme serà per al seguici de la Mercè a les dotze del migdia. La Banda Municipal i tot de figures que van dels Capgrossos Macers, els Gegants de la Ciutat i els Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar, fins a l´Àliga, la Mulassa, el Drac, el Lleó, el Bou, la Víbria i la Tarasca recorreran els carrers Ample, Regomir i Ciutat fins a arribar a Sant Jaume, on ballaran l'Àliga i els Gegants de la Ciutat. A la una del migdia començarà la diada castellera i a les sis de la tarda tot el seguici popular participarà a la cavalcada. A les deu de la nit, el Piromusical tancarà les festes a l'avinguda Reina Maria Cristina.Per a conèixer tota la informació del programa de La Mercè es pot consultar el cercador d'actes de l'Ajuntament de Barcelona.

