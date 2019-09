Un Barça desaparegut torna a ensopegar en el retorn de Messi a la Lliga (2-0)

Un Barça ofegat i sense capacitat de reacció substancial ha ensopegat al camp del Granada en la primera derrota a la lliga (0-2). Ni l'estrena de Leo Messi a la Lliga després de la lesió ni l'entrada d'Ansu Fati a la segona part han estat suficients per aconseguir remuntar un marcador que ja s'ha posat en contra als dos minuts de partit gràcies a un gol d'Azeez.Els blaugranes han vist com els andalusos dominaven la primera part gairebé al complet. Amb un centre del camp menys de toc i més defensiu, Valverde no ha trobat solucions als primers 45 minuts, on els seus jugadors s'han vist superats per la pressió del Granada i el bloqueig absolut en les línies de passada més simples. El marcador s'ha mantingut així fins al descans, celebrat efusivament pels aficionats del Granada que veien com s'apropava la tercera victòria consecutiva a la Lliga.Leo Messi i Ansu Fati han entrat a la segona part per intentar revolucionar el partit i al mateix Barça. Impulsats pels dos davanters, els blaugranes han començat a augmentar el ritme ofensiu, gairebé inexistent a la primera part, per intentar empatar el partit. Tota aquesta estratègia s'ha vist esguerrada al minut 65, quan la pilota ha impactat en el braç estirat d'Arturo Vidal. Vadillo ha marcat des dels onze metres.El conjunt de Valverde ha intentat buscar el primer gol durant els últims 25 minuts sense gaire èxit ni gaires recursos ofensius, estimbant-se contra la defensa granadina una vegada i una altra. Messi ha intentat ser un revulsiu entre línies però no ha aconseguit traspassar la porteria del Granada. Un parell de xuts, en combinació amb Suárez i Fati, han estat insuficients. Des de l'abril que el Barça no guanya un partit oficial fora de casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor