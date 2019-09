Endavant insta a boicotejar les eleccions espanyoles del 10-N

L'organització independentista i anticapitalista Endavant OSAN insta a boicotejar les eleccions espanyoles del 10 de novembre arran del "caràcter irreformable" de l'Estat. Segons demana la formació a través d'un comunicat, emplacen al conjunt de forces independentistes i sobiranistes dels Països Catalans "a articular un boicot electoral que tingui com a objectiu restar el màxim de legitimació popular al nou Congrés de cara a començar a plantejar obertament i sistemàtica l’exercici del dret d’autodeterminació dels Països Catalans".Endavant afirma que la forma com es concreti el boicot dependrà de les forces que aconseguim sumar a aquesta proposta. "El congrés de diputats espanyol és la negació absoluta de la sobirania dels Països Catalans" sentencien en el comunicat.Front Republicà, la coalició de Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya per a les últimes eleccions espanyoles del 28-A, va quedar-se finalment fora del Congrés dels Diputats. El partit, llavors liderat per Albano Dante Fachin, no va assolir el llindar del 3% i, amb gairebé 110.000 vots, no va aconseguir representació. Ara, davant la impossibilitat d'investir Pedro Sánchez, sorgeix una nova oportunitat per a l'esquerra independentista i transformadora. I el debat torna, d'inici, a la CUP.Presentar-se o no a les eleccions espanyoles i, per tant, considerar-les com un espai legítim per a fer política ja va generar debat a principis d'any entre els anticapitalistes. Finalment, i després de votar en contra de presentar-se en les anteriors, Poble Lliure va articular -no sense generar polèmica entre els cupaires- la seva resposta. Front Republicà va néixer com a alternativa. Una coalició que es presentava com a "rupturista" i "nítidament republicana i d'esquerres". Poble Lliure, que encarna una de les dues ànimes majoritàries de la CUP, assegurava que el context polític era "del tot extraordinari" i lamentava que la CUP no hagués assumit aquest paper, que permetia emetre un "vot sòlid i útil".

