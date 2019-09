​Mor un home ofegat a Platja d'Aro en inundar-se els baixos on dormia

Un home d'uns 30 anys ha mort ofegat a Platja d'Aro (Baix Empordà) després que s'inundés el baix comercial on dormia. Segons ha pogut saber l'ACN, una veïna havia denunciat la seva desaparició com que no el trobava al lloc habitual, i prop de les set de la tarda ha estat localitzat mort dins el mateix local.La víctima dormia amb el permís del propietari a un baix comercial del carrer Ciutat de Girona de la localitat, que s'ha inundat després dels forts aiguats d'aquest dissabte. S'han activat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles la subaquàtica, per trobar el cos de l'home.

