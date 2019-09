La pressió veïnal obliga uns ocupes a marxar d'un pis de Tarragona

Bonavista és més que un barri i això s'ha demostrat aquesta tarda. La pressió veïnal ha provocat que un pare i el seu fill puguin recuperar el seu pis que feia quatre anys que estava ocupat per una família a Bonavista. La història, que vàrem explicar a, la protagonitza en Francisco Sánchez, de 55 anys i pensionista per incapacitat i el seu fill, Francisco Javier, que té declarada una discapacitat del 57%. Després de dos anys dormint en un cotxe per fi podran tornar a casa, ja que els ocupes han assegurat que marxaran del pis, ubicat al número 38 del Carrer Quatre.Unes 150 persones s'han concentrat a les portes de l'edifici del barri per intentar que la família recuperés el seu habitatge i que els ocupes marxessin. L'acció ha tingut efecte.Els Mossos d'Esquadra s'han personat a la zona per evitar qualsevol incident. A hores d'ara, la policia catalana estava custodiant l'edifici. Tot apunta que la família que viu en aquest pis ocupat ja està fent les maletes per marxar.

