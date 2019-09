Les tempestes afluixen a l'Empordà mentre els Bombers acumulen més de 180 serveis

El front de fortes tempestes ha afluixat aquest dissabte a la tarda a l'Empordà després de deixar registres destacables com els 107 litres de Calonge, els 93 de Castell-Platja d'Aro, els 79 litres de Port de la Selva o els 65 de Palamós, segons dades de les estacions de Meteoclimatic i Meteocat.Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat i demana precaució a tocar de les rieres. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat acumulen 182 serveis fins a les 18 hores, la majoria a les comarques gironines. Inundacions de baixos, pàrquings i soterranis, petites esllavissades a la via pública i la caiguda d'algun mur han acaparat les sortides, sense casos greus.