El Barça femení atropella l'Atlètic de Madrid (6-1)

L'estadi Johan Cruyff ha viscut una altra tarda màgica de futbol. El Barça femení ha atropellat l'Atlètic de Madrid amb un contundent 6-1. L'equip entrenat per Lluís Cortés ha començat perdent però la reacció de les jugadores blaugrana no s'ha fet esperar. El gol d'Amanda Sampedro, al minut 2, no ha provocat la reacció que pretenia l'Atlètic sinó que l'equip culer no ha abaixat el cap i ha perseguit la victòria.El Barça ha marcat fins a sis gols, dos dels quals han estat en pròpia porteria de les jugadores matalasseres (Laia i Silvia). Les dianes locals han sigut obra d'Hermoso, Mariona i un doblet d'Oshoala. Unes 4.400 persones han gaudit d'aquesta nova exhibició de l'equip de Cortés.El Barça ha demostrat la seva gana i després de derrotar clarament al Tacón (Reial Madrid) i marcar-li 9 (9-1) gols, avui ha fet el mateix amb el seu rival directe a la lliga. D'aquesta manera, les blaugranes presenten la seva candidatura, més que formal, per emportar-se el campionat.

