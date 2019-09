VÍDEO El primer tràiler de «Pàtria», la sèrie que adapta la novel·la d'Aramburu sobre el conflicte basc

Pàtria és una de les novel·les espanyoles amb més repercussió dels últims anys. Escrita per Fernando Aramburu, fa un retrat acurat del País Basc des del postfranquisme fins l'any 2011, quan la banda terrorista ETA va deixar les armes. El llibre es posa en la pell de dues famílies, una víctima d'un atemptat i l'altre amb un membre empresonat per pertànyer a la banda. Aramburu recorre la societat basca durant les dècades de conflicte a través de les dues famíles prototípiques.HBO es va interessar per la novel·la i va comprar els seus drets per a poder fer una sèrie. Després de setmanes de rodatge i mesos de preparació per a una de les produccions espanyoles més esperades, la plataforma ha fet públic el primer tràiler, en format teaser, de la sèrie.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor