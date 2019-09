​Debat Constituent aborda el model de seguretat i la necessitat d'un exèrcit a Catalunya

La 2a Jornada Formativa del Debat Constituent s'ha celebrat aquest dissabte a Girona i ha abordat el model de seguretat que hauria de tenir una futura Catalunya independent. A la trobada, a la qual hi han participat unes 300 persones, s'ha destacat que el debat de la seguretat ha d'anar més enllà de si cal o no un exèrcit a Catalunya –una de les preguntes programades per al debat- i s'ha optat per encarar-lo des d'un anàlisi "ampli" que defineixi un model de seguretat i els cossos que l'han de constituir.També s'ha considerat que cal plantejar el debat "amb visió avantguardista" per no caure en models "tradicionals" que, segons apunten, podrien ser "obsolets per definir els reptes actuals. Hi ha intervingut Marc Costa, Dolors Feliu, Pere Ortega, Miquel Sellarès i Neus Torbisco com a ponents. Aquesta ha estat la segona sessió del Debat, la primera es va celebrar a Tortosa i la següent serà el dissabte vinent i tractarà l'Organització Territorial.La plataforma Debat Constituent va presentar el dissabte 14 de setembre un qüestionari de 80 preguntes per "elaborar i sistematitzar" una futura Constitució catalana a partir de la participació ciutadana. En total es preveuen set sessions diferents arreu del territori, entre setembre i octubre. Les qüestions es divideixen en set apartats que van des d'elements constitutius com el model d'Estat –amb la proposta de canviar la Diada de l'11 de setembre a l'1 d'octubre-, sobre el règim econòmic d'una Catalunya independent (la moneda ha de ser l'euro?) o sobre drets civils com l'avortament.

