L'unionisme esclata contra Amenábar per dir que «l'Espanya actual és la que va idear Franco»

Amenabar no tiene ni puta idea de qué fue el franquismo. Y toda su película se basa en una mentira de propaganda de la izquierda que ya ha sido rotundamente desmentida. Unamuno se quedó con Franco porque a quienes tenía miedo era a los asesinos del otro lado. Sí Amenabar, así fue — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 21, 2019

Será que para ser progre, por obligación tiene que decir tonterías, permítame recomendarle " lo que Unamuno nunca le dijo a M. Astray" y es de el país (a mi me sorprendió) https://t.co/q1ZRtX5QBv — Ramón Rouco (@rouco64) September 21, 2019

Tiene que ser frustrante tener tanto odio dentro y que el odiado lleve muerto 40 años.

De los 7 millones de euros que se llevó hasta el momento en subvenciones del estado franquista ya hablamos otro día, que hoy estoy cansado... — Puigmelont (@puigmelont) September 21, 2019

Alejandro Amenábar torna al Festival de San Sebastián i aspira a guanyar la Concha de Oro per la pel·lícula "Mientras dure la guerra", que és una crónica del que va passar fa 83 anys al Paranimf de la Universitat de Salamanca. Ara bé, de moment, el que s'ha guanyat són crítiques molt dures després de dir en una entrevista al diari El Mundo que "Franco flota aquí com un fantasma i l'Espanya actual és la que ell va idear".El mateix director de cinema afirma que l'entrada de nous actors en política és positiva però afirma que "hi ha alguna cosa que em preocupa. Personalment el que Ciutadans hagi posat la catifa vermella a l'extrema dreta, que era el que més temia Unamuno, m'inquieta". Amenábar afegeix que "la pel·lícula tracta d'això, d'aquest afany cíclic de la història per repetir-se. Sembla que se'ns oblida, però les formes de Trump recorden molt al passat més tràgic. I sí, m'inquieta que un partit de centre sigui qui li obri la porta a la ultradreta".La reacció a l'entrevista i a aquestes paraules no s'han fet esperar i un dels que ha abanderat l'atac al director de cinema ha estat Hermann Tertsch, eurodiputat de VOX.

