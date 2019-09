El Mercat de Música Viva de Vic tanca la 31a edició amb 750 professionals i un miler de contactes

La vigatana Carla, presentant «Kill a Feeling» al MMVV Foto: Albert Alemany

Ferran Palau, durant la preestrena de «Kevin», al MMVV Foto: Albert Alemany

Lloret ha apuntat que l'augment de professionals acreditats "serveix d'aval" al Mercat, que està pensat "per promoure la contractació i dinamitzar la indústria". "L'augment de professionals ens diu que hi ha interès per venir al mercat", ha resumit. Del total, el 69% han estat catalans, el 16% de l'Estat i el 15% internacional -9% en l'edició passada-.Sobre les propostes presentades, ha dit que mentre altres anys destacaven clarament un o dos concerts, enguany han estat diverses les opcions que han aconseguit bons resultats. A més, ha afirmat que hi ha hagut "moments molt intensos". "S'han vist bastant propostes d'intensitat emocional que crec que s'adiu als moments que estem vivint", ha declarat.També ha valorat positivament la resposta als concerts tancats gràcies a la col·laboració del Mercat amb altres esdeveniments internacionals com PL.I.NT (MIL Lisboa), Hannah Willwood i Chroma (Focus Wales), Gatto Preto i Michelle David & THe Gospel Sessions (Eurosonic-ETEP).D'altra banda, ha explicat que han funcionat molt bé les jornades pensades per a professionals, en les que els participants han tingut actitud "de treballar i aconseguir coses". Ha insistit que la voluntat és "presentar estrenes" i ha explicat que cada any reben més propostes d'artistes que presenten disc entre setembre i octubre i ho volen fer al MMVV. Fins i tot, enguany han hagut de "rebutjar alguna proposta per equilibrar" el programa.Pel que fa al públic, des del MMVV han explicat que encara no tenen la xifra exacta, tot i que fins al moment s'havien venut 5.000 entrades, però que l'objectiu no és aconseguir cada cop més assistents perquè "no és rellevant". En aquest sentit, ha destacat que tampoc aposten per omplir la Plaça Major, també per temes de seguretat, i ha valorat positivament el model actual de diversificació d'escenaris i amb l'àrea del Sucre per als concertes més multitudinaris.Des de l'Ajuntament de Vic, la regidora de Promoció Econòmica, Bet Piella, ha afirmat que "l'objectiu és que es generi negoci, que es facin contractes, i que els emergents vulguin venir perquè saben que és un lloc on fer negoci".La pluja ha fet acte de presència aquest dissabte però fins ara havia respectat els esdeveniments. Des de l'organització, han reconegut que quan el MMVV coincideix amb un cap de setmana plujós pot baixar l'assistència. En tot cas, aquest dissabte no s'havia produït cap cancel·lació per les condicions meteorològiques, més enllà d'algun canvi d'ubicació.El MMVV tancarà aquest dissabte a la nit la seva 31a edició i ho farà amb les actuacions de The Crab Aplles, El Petit de Cal Eril i Dorian a la Plaça Major; i DJ Ojete, Búhos i Adala & The Same Song band a El Sucre.La regidora ha destacat que des que el dimecres va començar el mercat no s'ha produït cap incidència, tampoc al punt lila. Piella s'ha mostrat molt satisfeta d'haver estat la primera cita en que s'ha aplicat el protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci elaborat per la Generalitat. Això s'ha traduït en dos punts liles, un a la Plaça Major i un al Sucre.